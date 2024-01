Meloni, credo nella sussidiarietà, vale con Ue e con enti locali

"Io ho sempre creduto nel principio della sussidiarietà, è quello che cerchiamo di applicare anche a livello europeo quando diciamo che Bruxelles non si occupi di quello che può fare meglio Roma, e non si occupi Roma da sola di quello che non può fare senza Bruxelles: vale per il rapporto fra Stato nazionale e l'Europa e vale per quello fra Stato e autonomie locali. Deve rispondere il livello più prossimo alla vita dei cittadini, per dare risposte concentrate sulle specificità". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, alla firma dell'Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 fra governo e Valle d'Aosta.