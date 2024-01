Meloni, cortei pro Palestina? Ok a manifestare ma preoccupano

"E' una questione che ci preoccupa abbastanza in questo momento al di là del merito delle manifestazioni perché in Italia, come sapete, rispettiamo il diritto di manifestare. Ci sta lavorando Piantedosi, vediamo cosa emerge". L'ha detto la premier Giorgia Meloni riferendosi alle manifestazioni per la Giornata della memoria, a margine della cerimonia per la Memoria in corso al Quirinale a chi le chiede un commento sulle manifestazioni pro Palestina da tenere nella stessa giornata in cui ricorre il giorno della Memoria