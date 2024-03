Meloni, colpisce gesto della pistola nell'anniversario di Biagi

"Grazie per la solidarietà: su quanto accaduto non ho nulla da aggiungere, mi colpisce che un gesto del genere avvenga in un'Aula come questa nel giorno dell'anniversario della morte di Marco Biagi, un servitore delle istituzioni, dello Stato che ha pagato con la vita la sua disponibilità verso le istituzioni". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante la replica in Senato dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue a proposito del segno di una pistola fatto con le mani all'indirizzo della premier da parte di uno studente di un liceo romano che assisteva alla seduta.