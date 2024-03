Meloni, c'è processo Regeni, avanti per la verità e la giustizia

"L'Italia pone tendenzialmente sempre questa questione poi c'è un processo in Italia, noi siamo andati avanti a fare quello che dobbiamo fare". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a chi le chiede se abbia affrontato con al-Sisi il caso Regeni. "C'è un procedimento giudiziario che sta andando avanti, per noi è importante, secondo me deve andare avanti, continueremo a tentare di ottenere anche qualcosa di più. Penso che quello che dobbiamo fare noi è andare avanti sul fronte della verità e della giustizia".