Meloni, bene la proroga di aiuti di Stato per agricoltura

Sull'agricoltura "siamo partiti con un testo che aveva già il nostro via libera con misure concrete, in tema di semplificazione delle politiche agricole e di comune lotta alla concorrenza; per noi è importante il riferimetno alla proroga agli aiuti di Stato e questo riferimento è entrato nelle conclusioni grazie a nostro impulso, e lo considero un importantissimo passo avanti". Così la premier Giorgia Meloni al termine del consiglio Ue.