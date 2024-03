Media turchi, Erdogan vedrà Biden alla Casa Bianca il 9/05

Il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, sarà accolto dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla Casa Bianca il prossimo 9 maggio. Lo riportano vari media turchi, mentre la visita per ora non è stata annunciata ufficialmente. Secondo un articolo di Haberturk, la questione degli F-16 sarà uno degli argomenti al centro dei colloqui, dopo che recentemente il Congresso americano ha acconsentito a vendere i caccia ad Ankara, a poche settimane dall'approvazione dell'adesione della Svezia alla Nato da parte del parlamento turco. Se confermata, quella di Erdogan sarà la prima visita ufficiale in Usa nell'amministrazione Biden. Il presidente turco ha visto più volte Biden dopo la sua elezione nel 2020 ma sempre a margine di vertici internazionali e il presidente americano non si è mai recato in visita ufficiale in Turchia durante il suo mandato. L'ultimo incontro faccia a faccia tra Erdogan e Biden si è svolto in Lituania l'11 luglio 2023, a margine del vertice Nato di Vilnius.