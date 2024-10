Media, Hezbollah prepara guerra di logoramento con nuovi vertici

Hezbollah si sta preparando per una lunga guerra di logoramento nel Libano meridionale, dopo che Israele ne ha annientato i vertici, con un nuovo comando militare a dirigere il lancio di razzi e il conflitto via terra: lo riporta Reuters sul suo sito citando due fonti. Hezbollah è stato indebolito da tre settimane di devastanti colpi israeliani, in particolare dall'uccisione del suo leader Sayyed Hassan Nasrallah. Secondo quattro fonti a conoscenza delle sue operazioni, il gruppo sostenuto dall'Iran possiede ancora una notevole riserva di armi, tra cui i suoi missili di precisione più potenti, che non ha ancora utilizzato, nonostante le ondate di attacchi aerei che, secondo Israele, hanno gravemente impoverito il suo arsenale.