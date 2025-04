Matteo Salvini: "È il momento della pace, non delle armi"

"Sono per la fine della guerra tra Ucraina e Russia, tenendo vivo anche il ricordo di papa Francesco. Non è il momento di eserciti europei, di riarmi europei, di fare debiti per comprare armi in Germania o in Francia ma è il momento della pace. Quindi bisogna accompagnare Trump e l'amministrazione americana, mettere attorno ad un tavolo Russia e Ucraina, salvare vite e riportare i nostri figli alla tranquillità. Chi vuole nuove armi, chi vuole nuove guerre non è amico dell'Italia e degli italiani". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Riva del Garda, in Trentino, dove si trova per la campagna elettorale per le amministrative, accompagnato dal presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, e dalla sindaca uscente di Riva, Cristina Santi.