Mattarella, lucidità e lungimiranza per le elezioni Ue Il Presidente Mattarella invita a una grande esercizio di democrazia: nel 2024 il popolo europeo eleggerà il Parlamento d'Europa. Occorre lucidità e lungimiranza per affrontare le sfide che ci riguardano. Strutture dell'Unione da rafforzare in diversi ambiti.