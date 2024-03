Mattarella al Papa, tutelare sempre la dignità umana

"Di fronte alle principali sfide del nostro tempo - non soltanto le guerre, ma anche le crescenti disparità economiche e sociali, i rischi ambientali e le ricadute etiche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale - credenti e non credenti sono chiamati a confrontarsi per individuare risposte coerenti con la tutela della dignità umana e con la promozione, in ogni ambito e circostanza, del bene comune". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio a Papa Francesco in occasione dell'undicesimo anniversario dell'inizio del pontificato.