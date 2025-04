Marc Marquez trionfa nella Sprint Race di Lusail su Ducati ufficiale

Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto la Sprint Race di Lusail in Qatar classe MotoGp. Lo spagnolo, scattato dalla pole position, ha chiuso davanti a suo fratello Alex e Franco Morbidelli, entrambi su Ducati non ufficiali. Poi Aldeguer, Quartararo e Di Giannantonio. Sabato complicato per Francesco Bagnaia, caduto nelle qualifiche e partito dall'undicesima casella, che ha chiuso 8°. Solo16° Martin al primo weekend stagionale dopo l'infortunio.