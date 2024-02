Nelle prossime ore, massimo nei prossimi giorni, il Ministero procederà alla nomina dei commissari per Acciaierie d'Italia e ci sarà presa in carico dell'azienda per garantire continuità e dare rilancio. Lo ha detto, secondo quanto riportano dei partecipanti all'incontro del governo, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano