Maggioranza contraria alla ratifica del Mes, parere espresso

La relatrice di FdI, Ylenja Lucaselli, in commissione Bilancio della Camera, ha espresso un parere contrario sulla ratifica dell'accordo che modifica il Mes. L'orientamento di FdI e Lega è quello di votare a favore di tale parere, dunque contro il Mes, mentre FI si asterrà. Nel parere proposto, si legge che la proposta di legge è "carente di meccanismi idonei a garantire il coinvolgimento del Parlamento nel procedimento per la richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità, con ciò escludendo le Camere da procedure di significativo rilievo sul piano delle scelte di politica economica e finanziaria e che tale esclusione potrebbe pregiudicare la possibilità per il Parlamento di monitorare versamenti ulteriori del capitale sottoscritto".