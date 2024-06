Macron, in campo per vincere, si apre una nuova era

''In campo per vincere'': intervistato in esclusiva da Le Figaro Magazine, nell'aereo che lo riportava a Parigi da Ouradour-sur-Glane, il presidente francese, Emmanuel Macron, torna sulla decisione di sciogliere l'Assembea nazionale e convocare elezioni anticipate il 30 giugno e 7 luglio. ''La politica - spiega Macron - è movimento. Non ho mai creduto ai sondaggi. La decisione che ho preso apre una nuova era'', ha dichiarato il presidente, più che mai determinato a fermare l'avanzata dei nazionalisti di Marine Le Pen e Jordan Bardella, reduci di un successo storico nel voto Ue di domenica scorsa.