Lula cancella anche la sua partecipazione al vertice Apec

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha annullato il suo viaggio al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) del 14-15 novembre a Lima, in Perù, e che riunisce Paesi tra cui Cina, Usa, Russia, Giappone e Messico, oltre a Brasile e Perù. È l'ennesimo viaggio annullato di Lula dopo l'incidente domestico avvenuto domenica 20 ottobre, poche ore prima della sua prevista partenza - poi saltata - per partecipare al vertice dei Brics a Kazan, in Russia. Il 25 ottobre Lula aveva annullato il suo viaggio alla Cop16 di Cali, in Colombia, dove doveva partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità. All'inizio di questa settimana, il presidente ha cancellato anche il suo viaggio alla Cop29, il vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà a Baku, in Azerbaigian, dal 10 al 12 novembre. Il 18 e 19 novembre, Lula dovrebbe presiedere il vertice del G20 a Rio de Janeiro.