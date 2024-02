Lula, 'a Gaza non è in corso una guerra ma un genocidio'

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha affermato ad Addis Abeba che "quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza non è una guerra, ma un genocidio" ed ha fatto riferimento alle azioni di Adolf Hitler contro gli ebrei. "Ciò che sta accadendo al popolo palestinese nella Striscia di Gaza non è esistito in nessun altro momento storico. In effetti, esisteva. Quando Hitler decise di uccidere gli ebrei", ha detto durante la conferenza stampa che ha concluso il suo viaggio in Etiopia.