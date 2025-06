Lucy Liu premiata al Locarno Film Festival e presenta 'Rosemead' in anteprima

Lucy Liu riceverà il Career Achievement Award e presenterà Rosemead in prima internazionale a Locarno 78 (in programma dal 6 al 16 agosto). Apprezzata internazionalmente per le sue interpretazioni al cinema, in teatro e in televisione, Lucy Liu sarà premiata il 14 agosto, in occasione della 78/a edizione del Locarno Film Festival. La stessa sera, l'attrice presenterà il nuovo film di Eric Lin, Rosemead (2025), in compagnia del resto del cast.

Attrice e regista amata dalla critica e con più di trent'anni di carriera alle spalle, Lucy Liu ha recitato in film che hanno generato oltre 3,7 miliardi di dollari di incassi a livello mondiale. A partire dai suoi ruoli iconici in Kill Bill, Charlie's Angels, Chicago, Come far perdere la testa al capo, Presence e Red One, ha continuato a ridefinire cosa significhi essere una donna di successo a Hollywood.

In Rosemead, l'avvincente dramma ispirato a una storia vera di cui è anche produttrice, Liu interpreta una malata terminale in corsa contro il tempo per proteggere il figlio dalle sue violente ossessioni.

Lucy Liu è anche un'apprezzata artista visiva: le sue sculture e i suoi dipinti a tecnica mista sono stati esposti in gallerie e musei internazionali. Ambasciatrice Unicef da più di vent'anni, per il suo impegno umanitario ha ricevuto onorificenze prestigiose quali il Danny Kaye Humanitarian Award e il Women's World Award.

Lucy Liu ha segnato la storia diventando, in quasi sessant'anni, la seconda donna statunitense di origini asiatiche a ricevere una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Animata da una volontà costante di superare i confini della creatività e della cultura, continua ancora oggi a essere un'inesauribile fonte d'ispirazione: dal cinema alla televisione, dalle arti visive all'impegno umanitario.

"Attraversando con disinvoltura generi e linguaggi diversi, dai blockbuster come Charlie's Angels ai drammi più intimi come Presence di Steven Soderbergh, Lucy Liu ha aggiunto complessità e profondità a ogni personaggio cui ha dato forma" dice Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival.