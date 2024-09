Londra prepara l'evacuazione dei britannici dal Libano

Il governo britannico ha annunciato l'invio di soldati a Cipro per preparare una possibile evacuazione dei suoi cittadini dal Libano, dove lunedì i bombardamenti israeliani contro Hezbollah hanno causato la morte di oltre 500 persone, sollevando il timore di una escalation nella regione. "I cittadini britannici devono lasciare il Libano immediatamente", ha ribadito in una dichiarazione il ministro della Difesa John Healey. Circa 700 soldati britannici saranno inviati "nelle prossime ore" nell'isola del Mediterraneo, precisa il comunicato. Il tutto nell'ambito di "piani di emergenza" per i suoi cittadini in Libano.