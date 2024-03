Lo spread Btp-Bund risale e chiude a 127 punti

Lo spread fra Btp e Bund tedesco, dopo aver aggiornato i minimi da novembre 2021 a 117 punti base nel corso della giornata, termina in rialzo a 127 punti base. Il differenziale è superiore alla chiusura di mercoledì quando era già tornato ai livelli di due anni e quattro mesi fa a 122 punti con un rendimento del titolo italiano al 3,58 per cento. Alla fine della seduta odierna il rendimento del Btp decennale è risalito al 3,69%. Si tratta di un movimento in linea con quello dei bond statali europei, innescato dai treasuries americani, sull'onda dei dati macroeconomici Usa che hanno mostrato un'inflazione persistente dando di conseguenza forza alle scommesse del mercato sul fatto che la Fed non taglierà presto i tassi.