Liliana Segre al Nyt, 'temo di aver vissuto invano'

"Temo di aver vissuto invano: perchè avrei sofferto per 30 anni a condividere fatti intimi della mia famiglia, del mio dolore, della mia disperazione. Per chi? Perchè?". Lo ha detto la senatrice a vita e sopravvissuta all'Olocausto Liliana Segre in un'intervista al New York Times, parlando della recrudescenza dell'anti-semitismo. L'intervista, realizzata dal corrispondente del quotidiano americano Jason Horowitz nella casa milanese della senatrice, fa parte di un lungo profilo a lei dedicato. "Questo non è nuovo", ha aggiunto Segre chiedendosi se è vissuta così a lungo da veder la storia che si ripete.