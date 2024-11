Liese(Ppe), 'Ribera deludente, poniamo domande aggiuntive'

"Era difficile prima dell'audizione sostenere Teresa Ribera nel ruolo di vicepresidente" alla transizione "e ora lo è ancora di più". Lo ha detto il coordinatore del Ppe in commissione Ambiente (Envi), l'eurodeputato tedesco Peter Liese, parlando ai cronisti dopo l'audizione della politica spagnola all'Eurocamrera. "Sono davvero deluso, si è comportata come se avessimo la vecchia maggioranza in Parlamento e non ho sentito neanche una risposta andare verso il Ppe", ha spiegato Liese aggiungendo che saranno proposte domande aggiuntive alla candidata.