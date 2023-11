Leyen, Alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha aperto la conferenza per un'Alleanza globale contro i trafficanti a Bruxelles. Bisogna unire le forze per affrontare la crisi dei migranti e stabilire nuove partnership bilaterali per escludere i trafficanti da queste attività.