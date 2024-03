Lettera dei genitori di Pioltello: 'Noi sosteniamo la scuola'

I genitori del consiglio d'istituto della scuola Iqbal Masih di Pioltello in una lettera hanno voluto ribadire la "vicinanza" e il "sostegno al preside Alessandro Fanfoni" agli insegnanti e al personale "perché la Scuola è prima di tutto fatta da esseri umani e da professionisti che lavorano ogni giorno esclusivamente per i nostri bambini e per farli vivere serenamente nella loro scuola". "Gli educatori, i maestri, i professori, e il Dirigente sono persone con cui desideriamo dialogare secondo quel patto di corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia previsto dal ministero. E lo vogliamo fare nel concreto, sostenendo - assicurano - le proposte presentate dal Collegio Docenti quando comprendiamo che l'unico motore di qualsiasi iniziativa o idea è l'attenzione e il benessere dei nostri bambini e dei loro compagni di classe e amici".