Lega, Salvini, no alla ratifica del Mes

"Il Mes non è uno strumento attuale, fortunatamente le banche italiane sono in salute. Ne parleremo quando sarà il momento di decidere, ma al momento non ritengo che possa essere uno strumento utile per l'Italia e gli italiani". Lo ha affermato il Vicepremier Matteo Salvini in un'intervista a Radio24. "La posizione della Lega è sempre stata chiara su questo punto: assolutamente no", ha risposto Salvini alla domanda se il suo partito voterà la ratifica del Mes.