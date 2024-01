La Strega Bambina, esce a marzo l'autobiografia di Sandra Milo

Sandra Milo lavorava da tempo alla sua autobiografia 'La strega bambina. Il mio libro dei sogni' che aveva finito e di cui aveva consegnato tra agosto e settembre 2023 le ultime parti alla casa editrice Piemme che ora ne annuncia l'uscita per il 5 marzo 2024. "Io vi racconterò la vera storia di una bambina, una strega, una santa, un'erba inestirpabile" racconta Milo, morta oggi a 90 anni nella sua abitazione. È un'autobiografia sognante e fantasiosa in cui l'attrice si racconta senza filtri. Un ritratto inedito di se stessa e del mondo in cui ha vissuto: la sua infanzia povera, i figli, gli incontri, Federico Fellini, il suo 'amore imperativo', le cadute professionali ed esistenziali.