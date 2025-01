La presidenza palestinese condanna piani di sfollamento dalla Striscia di Gaza

La presidenza palestinese respinge con fermezza e condanna qualsiasi piano o progetto volto a sfollare il popolo palestinese dalla Striscia di Gaza, "che costituisce una palese violazione delle linee rosse contro cui abbiamo costantemente messo in guardia". Lo ha dichiarato la presidenza dell'Autorità nazionale palestinese. "Sottolineiamo che il popolo palestinese non abbandonerà mai la propria terra. Il nostro popolo non lascerà la propria patria", ha affermato la presidenza esprimendo gratitudine all'Egitto e alla Giordania e invitando il presidente Donald Trump a proseguire gli sforzi per consolidare il cessate il fuoco.