La benzina sale ancora, al servito è a 2 euro al litro

Salgono ancora i prezzi medi di benzina e diesel sulla rete carburanti. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 14 febbraio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,864 euro al litro (1,859 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,857 e 1,878 euro al litro (no logo 1,844). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,836 euro al litro (rispetto a 1,829), con i diversi marchi tra 1,832 e 1,846 euro al litro (no logo 1,818). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,000 euro al litro (1,995 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,940 e 2,082 euro al litro (no logo 1,898). La media del diesel servito è 1,971 euro al litro (contro 1,965), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,919 e 2,050 euro al litro (no logo 1,871).