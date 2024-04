"Ho parlato con Antonio Tajani e ho ringraziato l'Italia per il suo costante sostegno all'Ucraina. Abbiamo discusso dei passi concreti su come l'Italia, in quanto Paese che presiede il G7, può assumere un ruolo attivo nella ricerca di sistemi di difesa aerea e nel prendere decisioni coordinate sulla loro consegna all'Ucraina". Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.