Jacinda Ardern, ex premier della Nuova Zelanda, finalmente sposa il suo compagno.

L'ex Primo Ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, di 43 anni, ha celebrato il suo matrimonio con il compagno Clarke Gayford, di 47 anni, in una cerimonia tenutasi a Craggy Range, nella baia di Hawke, sulla costa orientale dell'Isola del Nord. Secondo quanto riportato dal New Zealand Herald, diverse celebrità e personalità politiche hanno partecipato al matrimonio, che era inizialmente programmato per il 2022 ma è stato posticipato a causa della pandemia. La coppia ha condiviso delle foto in cui si vedono i neo sposi felici e mano nella mano, abbracciati tra i filari del vigneto dove si è svolto il ricevimento. Jacinda indossava un elegante abito avorio senza maniche, con una vita aderente, un panneggio sulla scollatura e i capelli raccolti in uno chignon, coperti da un lungo velo di tulle. Le fedi nuziali sono state create dai gioiellieri neozelandesi Zoe e Morgan. Clarke ha indossato gli stessi fiori bianchi del bouquet di Jacinda sul petto. La figlia della coppia, Neve, di cinque anni, aveva una corona di fiori tra i capelli e indossava un abito bianco realizzato con il tessuto dell'abito da sposa della nonna Laurell Ardern. Durante la cerimonia, Jacinda ha tenuto un discorso di cinque minuti dedicato al suo "migliore amico e ora marito", agli amici, ai colleghi più stretti e alla famiglia, alcuni dei quali hanno fatto un lungo viaggio per partecipare al matrimonio in Nuova Zelanda. Il New Zealand Herald non ha reso noto il menù del ricevimento a Craggy Range, ma il ristorante propone piatti estivi come tartare di cervo, halloumi di Hohepa arrostito, pesce locale in padella e spalla d'agnello glassata. Tane Tomoana, il parrucchiere di Ardern, ha condiviso sui social una foto degli involtini di paua e salsiccia di dentice. Dopo la cena, gli invitati hanno ballato con gli sposi, a dieci anni esatti dal loro primo appuntamento.