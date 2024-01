Italia ospiterà 100 bambini palestinesi per cure, annuncia Crosetto

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha annunciato che l'Italia accoglierà circa cento bambini palestinesi affetti da gravi complicazioni, i quali saranno accompagnati dalle loro famiglie e riceveranno assistenza sanitaria presso strutture ospedaliere nel paese. Questa decisione è stata presa dopo un incontro in videoconferenza tra il ministro Crosetto e il suo omologo francese Sébastien Lecornu. Durante la discussione sulla situazione nella Striscia di Gaza, i due ministri hanno invitato anche gli altri paesi a fornire sostegno sanitario a Gaza, seguendo l'esempio dell'Italia e della Francia. Tuttavia, l'iniziativa non ha ricevuto risposte positive da parte degli altri paesi, il che è preoccupante considerando che le navi ospedale dei due paesi dovranno presto rientrare per motivi logistici e operativi. Pertanto, l'Italia sta pianificando l'invio di un ospedale militare da campo e sta attualmente discutendo con l'Egitto, considerando anche le sfide di sicurezza nella Striscia di Gaza. Roma e Parigi potrebbero collaborare su questa iniziativa e sperano che altri paesi possano aderire, come ha fatto il Qatar nel caso della nave Vulcano.