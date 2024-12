Italia e Repubblica Ceca guidano l'iniziativa per rivedere le multe nell'automotive Ue

"Rivendico, fra le varie iniziative, il lavoro che Italia e Repubblica Ceca stanno facendo in prima fila in Europa, un non paper sull'automotive in Ue, che chiede di rivedere alcune decisioni, come quella sulle multe alle industrie, che stanno causando la chiusura di interi stabilimenti per non dover incorrere nel pagamento di multe che valgono miliardi di multe all'anno. Sono soddisfatta e ottimista perché molti Paesi ci stanno seguendo su questa strategia, bisogna continuare a lavorare. Si tratta di difendere una filiera fondamentale dell'industria". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula al Senato, in sede di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue.