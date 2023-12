Istat rivede al ribasso stime inflazione, a novembre 0,7%

A novembre 2023 si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri una diminuzione dello 0,5% su base mensile e un aumento di 0,7% su base annua, da +1,7% nel mese precedente (la stima tendenziale preliminare era +0,8%). Continuano a rallentare in termini tendenziali i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il cosiddetto carrello della spesa). A novembre - segnala l'Istat - rallentano da +6,1% a +5,4% sull'anno, in calo anche rispetto alle prime stime (+5,8%). Anche i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto segnalano un rallentamento, da +5,6% a +4,6% tendenziale, dato migliore delle prime stime (+4,8%).