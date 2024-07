Istat, maxideduzione assunzioni riguarda solo 5,6% imprese

L'introduzione della deduzione del costo del lavoro per incremento occupazionale (la maxideduzione al 120% per il 2024) "interesserà solo il 5,6% delle imprese, mentre il 25,3% delle imprese risulterà svantaggiato dalla soppressione dell'Ace", l'Aiuto alla crescita economica, "attraverso la eliminazione della deducibilità della remunerazione figurativa del capitale proprio (nuove azioni e autofinanziamento)". E' quanto emerge dall'analisi dell'Istat sugli effetti dei principali provvedimenti in materia di tassazione dei redditi delle società di capitale in vigore quest'anno.