Israele progetta 1.738 case in un'area di Gerusalemme est

Il Comitato di Programmazione di Gerusalemme ha dato il via libera ai piani per la costruzione di 1.738 unità abitative in una zona che si trova a metà oltre la Linea Verde a Gerusalemme Est e a metà al suo interno. A darne notizia è l'ong 'Peace Now', secondo cui "la loro collocazione strategica tra gli insediamenti di Givat Hamatos e Har Homa le rende particolarmente problematiche da un punto di vista politico".