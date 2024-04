Israele-Iran, Scholz: irresponsabile l'attacco di Teheran

"L'attacco aereo sul territorio israeliano lanciato dall'Iran è irresponsabile e ingiustificabile", afferma il cancelliere tedesco Olaf Scholz aggiungendo che così Teheran rischia di causare "una conflagrazione" nella regione. "Siamo a stretto contatto con Israele e discuteremo con i nostri alleati", scrive Scholz in un post pubblicato sul suo account X. Anche la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha "condannato fermamente l'attacco, che ha il potenziale di far precipitare un'intera regione nel caos". L'Iran "deve fermare tutto questo immediatamente", ha dichiarato la Baerbock aggiungendo che "tutta la solidarietà" del governo tedesco "va in queste ore a Israele".