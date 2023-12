Israele annuncia la morte di 4 soldati a Gaza, totale sale a 97

L'esercito israeliano ha annunciato la morte di altri 5 soldati: 4 uccisi in combattimento a Gaza e uno deceduto per le ferite riportate il 7 ottobre scorso. Uno dei militari uccisi a Gaza - secondo Haaretz - è Maor Cohen Eisenkot (19 anni) nipote del ministro del governo di emergenza nazionale ed ex capo di stato maggiore Gadi Eisenkot che ha perso il figlio Gal Meir (25 anni) l'altroieri. Il totale dei soldati caduti dall'inizio delle operazioni terra nella Striscia - secondo stime dei media - è ora di 97.