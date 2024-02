Israele a Hezbollah, 'possiamo attaccare anche Beirut

"Hezbollah ha intensificato di mezzo clic, noi abbiamo intensificato di un passo intero". Lo ha detto il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant precisando che quello di Israele è solo "un passo su 10, non possiamo attaccare solo 20 chilometri all'interno del Libano ma anche 50. A Beirut e altrove". Gallant - che ha parlato nel nord del Paese - ha tuttavia aggiunto che Israele "non vuole una guerra ma se è forzato prenderà i provvedimenti per consentire ai civili di ritornare alle loro case al nord".