Iran, 'pronti a qualsiasi scenario, forze armate preparate'

L'Iran è "pronto a qualsiasi scenario" e le sue forze armate "sono completamente preparate". Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, aggiungendo che la Repubblica islamica ha "individuato tutti gli obiettivi necessari", mentre tenta di "fermare i conflitti e raggiungere un accordo accettabile per il cessate il fuoco". Secondo quanto riferisce Isna, Araghchi si recherà in Arabia Saudita, e successivamente in altri Paesi della regione, per consultazioni sugli ultimi sviluppi regionali e per "cercare di fermare i crimini del regime sionista in Libano e Gaza". Il ministro, che ha recentemente ha visitato il Libano e la Siria, ha sottolineato che i Paesi islamici stanno compiendo sforzi congiunti per affrontare l'attuale crisi regionale. "La politica di principio dell'Iran è quella di sostenere i movimenti di resistenza e noi manterremo questa politica. Non siamo alla ricerca di un aumento delle tensioni e nel frattempo non abbiamo paura di nessuna guerra, poiché le nostre forze armate sono pronte per qualsiasi scenario", ha aggiunto il capo della Diplomazia di Teheran. Intanto, il vice presidente del Parlamento di Teheran, Ali Nikzad ha affermato che, "se Israele attaccherà l'Iran, un nuovo tipo di arma difensiva iraniana sarà svelata", precisando poi, secondo quanto riferisce Mehr, che durante l'attacco dell'Iran contro Israele la scorsa settimana è stato svelato un nuovo tipo di missile che non era stato utilizzato nelle precedenti operazioni contro lo Stato ebraico.