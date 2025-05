Iran e Vaticano: Impegno per il Dialogo Interreligioso e la Pace Globale

"La Repubblica Islamica dell'Iran, in linea con il proprio approccio fondamentale basato sulla promozione dell'etica e sulla difesa dei diritti umani e della dignità umana nel mondo attraverso l'insegnamento religioso, continuerà - come in passato - a impegnarsi nel rafforzamento dei rapporti con il Vaticano e non risparmierà alcuno sforzo per incoraggiare il dialogo interreligioso, promuovere la pace e la sicurezza globali, e contrastare la violenza, l'oppressione, l'ingiustizia e l'arroganza". E' quanto afferma, in un messaggio a papa Leone XIV, Seyed Abbas Araghchi, ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran. "Siamo pronti ad ogni forma di confronto, sinergia e cooperazione con il Vaticano in questi ambiti", sottolinea.