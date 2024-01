Indagini su appalti e corruzione, undici misure cautelari a Napoli

Undici indagati, tra cui esponenti politici, amministratori locali e imprenditori, sono stati contestati dalla Procura di Napoli per concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, traffico di influenze illecite e turbata libertà degli incanti. Le misure cautelari, notificate dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato, sono state emesse dal gip di Napoli su richiesta dell'ufficio inquirente partenopeo.