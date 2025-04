Incidente mortale sulla tangenziale di Bologna: operaio investito da un furgone

Un furgone avrebbe investito e ucciso un operaio al lavoro in un cantiere sulla tangenziale di Bologna e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco prima delle 6.

Il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 via del Triumvirato, verso la A14, è stato chiuso per i soccorsi e poi riaperto. Il cantiere, spiega Autostrade, è in fase di rimozione e correttamente segnalato.

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale ma dalle prime ricostruzioni risulta che il mezzo abbia investito l'operaio, di una ditta esterna.