Incidente choc per Goggia, frattura tibia e malleolo

Incidente choc per Sofia Goggia, e in vista c'e' un lungo stop con la compromissione della stagione, oltre che della Coppa del mondo di discesa libera per la quale l'azzurra guida la classifica generale. Nella caduta sulla pista di Ponte di Legno, durante un allenamento, la bergamasca ha riportato la frattura di tibia e malleolo della gamba destra. Goggia e' stata trasportata in elicottero a Milano, dove gli esami hanno confermato la diagnosi. Immediata l'operazione chirurgica.