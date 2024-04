L'Osservatorio siriano dei diritti umani che ha sede in Gran Bretagna ha reso noto che nell'attacco siriano a Damasco, "sono stati uccisi cinque membri della Guardia rivoluzionaria iraniana", oltre a Mohammad Reza Zahedi, esponente di spicco delle Forze Quds in Siria e Libano. Tra le altre vittime, per un totale di otto persone, si contano anche due consiglieri iraniani.