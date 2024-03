In Germania pochi segnali di ripresa nel secondo trimestre

Per la Germania ci sono "ancora poche indicazioni di una ripresa economica nel secondo trimestre": lo scrive la Bundesbank nel suo bollettino mensile di marzo. Per il primo trimestre è confermata una recessione tecnica: la banca centrale tedesca continua a prevedere un leggero calo del pil dopo il -0,3% dell'ultimo trimestre del 2023. Per la Bundesbank "per il momento non ci si aspetta un grande impulso dai consumi privati": "I consumatori si sentono insicuri e frenano la spesa, anche se il loro margine di manovra tende a migliorare grazie al calo dei tassi di inflazione e al forte aumento dei salari".