Il prezzo del gas prosegue in calo, mentre si attendono aggiornamenti sul riavvio della produzione di un impianto di Gnl in Texas. Sotto i riflettori anche l'andamento delle temperature ed il livello degli stoccaggi europei. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un calo del 3,7% a 25,4 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno si registra una flessione complessiva del 21 per cento.