Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato oggi in visita privata a Napoli. Il Capo dello Stato in mattinata ha visitato la chiesa del Gesù nuovo e successivamente il chiostro maiolicato di Santa Chiara, nel centro storico. Nel pomeriggio, invece, si è recato al museo di San Martino, al Vomero. In serata è rientrato a villa Rosebery.