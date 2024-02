Esonero dell'Irpef agricola per tutti: il Pd, secondo quanto si apprende, rilancia e sta depositando subemendamenti all'emendamento del governo al decreto Milleproroghe per chiedere la proroga della misura per tutti gli agricoltori, senza paletti di reddito. Le risorse, spiegano, "ci sono" nello stesso fondo con cui il governo finanzia il suo emendamento, cioè il fondo per l'attuazione della delega fiscale.