Il Napoli si inginocchia per protesta contro il razzismo

I calciatori del Napoli prima dell'inizio della partita contro l'Atalanta si sono inginocchiati sul prato del Maradona, adottando la "Taking the knee", di origine Usa, per protestare contro il razzismo. In campo non c'erano solo gli 11 titolari ma anche tutta la panchina del Napoli. Questo tipo di protesta è nato nel 2016 prima di una partita di Football Usa in cui i giocatori si inginocchiarono durante l'inno Usa per richiamare l'attenzione del pubblico sui problemi di razzismo.