Il governo chiederà il voto di fiducia sul dl Superbonus

"Il governo ha detto che chiederà il voto di fiducia sul Superbonus". A renderlo noto è il capogruppo del M5S Stefano Patuanelli al termine della conferenza dei Capigruppo che si è appena conclusa a Palazzo Madama. La questione di fiducia verrà posta alla fine della discussione generale che comincerà in Aula alle 15. "Lo stesso governo - aggiunge Patuanelli - ha detto che metteranno la fiducia per una questione politica interna alla maggioranza visto che noi avevamo annunciato come opposizione la presentazione di pochissimi emendamenti".