Il gas chiude sotto i 30 euro, ai livelli di ottobre 2021

Il prezzo del gas chiude sotto i 30 euro, ai livelli di ottobre 2021. Il livello degli stoccaggi superiori alla media consentono di fronteggiare eventuali difficoltà che potrebbero sorgere al transito delle navi sul Mar Rosso a causa degli attacchi in Yemen. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un calo del 6,5% a 29,9 euro al megawattora, dopo aver toccato un minimo di giornata a 29,28 euro. Gli stoccaggi europei sono pari al 79,74% della capacità a 908,62 TWh, in Germania sono all'83,8% a 213,53 TWh e in Italia al 75,39% a 148,48 TWh.